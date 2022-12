அருணாச்சலில் சீனா படைக்குவிப்பு.. போர் பயிற்சியை தொடங்குகிறது இந்திய விமானப் படை - அதிரடி 'அப்டேட்'

India

oi-Jackson Singh

இட்டாநகர்: அருணாச்சலப் பிரதேச எல்லையில் சீனா தனது ராணுவத் துருப்புகளை குவித்துள்ள நிலையில், இந்திய விமானப் படை அங்கு போர் பயிற்சியில் ஈடுபடவுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

இரு நாடுகளிடையே நிலவும் மோதல் போக்கால், அருணாச்சலப் பிரதேத்தை ஒட்டிய வடகிழக்கு பிராந்தியங்களில் பெரும் போர் பதற்றம் நிலவுவதாக கூறப்படுகிறது.

இதனிடையே, எந்த நேரத்திலும் போர் மூளலாம் என்ற அச்சத்தால் அருணாச்சலப் பிரதேச மக்கள் சமையலுக்கு தேவையான அரிசி, பருப்பு, சர்க்கரை ஆகியவற்றை வாங்கி குவித்து வருகின்றனர்.

English summary

While China has concentrated its military forces on the border of Arunachal Pradesh, reports have surfaced that the Indian Air Force will engage in combat training there.