யாருக்கு தீயணைப்பு பயிற்சி கொடுத்துள்ளார்கள் தெரியுமா..? சர்ச்சையில் கேரள தீயணைப்பு படையினர்

India

oi-Nantha Kumar R

கோழிக்கோடு: கேரள மாநிலம் கோழிக்கோடுவில் பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா (பிஎப்ஐ) அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு தீ தடுப்பு பயிற்சி அளித்து தீயணைப்பு படையினர் சர்ச்சையில் சிக்கியுள்ளனர். இவர்கள் மீது நடவடிக்கை பாய உள்ளது.

கேரளாவில் மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தலைமையிலான இடதுசாரி ஜனநாயக முன்னணி கூட்டணியின் ஆட்சி நடக்கிறது. பினராயி விஜயன் முதல்வராக உள்ளார்.

இந்நிலையில் சில நாட்களாக பாப்புலர் ப்ரண்ட் ஆப் இந்தியா அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுடன் தீயணைப்பு படையினர் இருக்கும் படங்கள் இணையதளங்களில் பரவின.

ஒட்டுமொத்தமாக ஸ்தம்பித்த இலங்கை.. தக்க நேரத்தில் இந்தியா அனுப்பிய உதவி! பொதுமக்கள் சற்றே நிம்மதி

English summary

In kerala: Controversy erupts when fire officials providing training to PFi workers. Fire DGP Submitted report to government its mentioned it was a big lapse and sought action aganist the officials who were involved.