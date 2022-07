கள்ளக்குறிச்சி கலவரம்! போலீஸ் ஸ்டேஷன் பாத்ரூமில் வழுக்கி விழுந்து 4 பேருக்கு கை, கால் எலும்பு முறிவு

India

oi-Vishnupriya R

கள்ளக்குறிச்சி: சின்னசேலம் தனியார் பள்ளியில் மாணவி மரண விவகாரத்தில் கலவரத்தில் ஈடுபட்டதாக கைது செய்யப்பட்ட 278 பேரில் 4 பேர் பாத்ரூமில் விழுந்து கை, கால் முறிந்து மாவு கட்டு போடப்பட்டுள்ளனர்.

கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் தனியார் பள்ளி விடுதியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த மாணவி உயிரிழந்தார். இவரது மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு நடத்தப்பட்ட போராட்டத்தில் கலவரம் வெடித்தது.

இதில் பள்ளியின் பேருந்து, வகுப்பறைகள் அடித்து நொறுக்கப்பட்டு தீ வைத்து கொளுத்தப்பட்டது. பள்ளியில் பத்திரப்படுத்தப்பட்டிருந்த மாணவர்களின் சான்றிதழ்களும் கொளுத்தப்பட்டன.

English summary

The 4 those who were arrested for Kallakurichi violence, were slipped in police station bathroom and their hand bones fractured.