கர்நாடகா சட்டசபையில் சாவர்க்கர் படமா? சித்தராமையா தலைமையில் காங். எம்.எல்.ஏக்கள் போராட்டம்!

oi-Mathivanan Maran

பெலகாவி: கர்நாடகா சட்டசபையில் இந்துத்துவா சிந்தனையாளர் சாவர்க்கர் படம் இடம் பெற எதிர்த்து பெலகாவியில் இன்று எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா தலைமையில் காங்கிரஸ் எம்.எல்.ஏக்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

கர்நாடகா சட்டசபைக்கான தேர்தல் விரைவில் நடைபெற உள்ளது. இந்த நிலையில் கர்நாடகா- மகாராஷ்டிரா இடையேயான எல்லை பிரச்சனை உச்சகட்டமாக நிலவி வருகிறது.

கர்நாடகா- மகாராஷ்டிரா எல்லையில் மராத்தி மொழி பேசுகிற பகுதிகளை மகாராஷ்டிராவுடன் இணைக்க வேண்டும் என்பது நீண்டகால பிரச்சனை. தற்போது இந்த விவகாரம் பற்றி எரியும் பிரச்சனையாக உருவெடுத்துள்ளது. இதனால் இரு மாநில எல்லைகளில் பதற்றமும் தொடர்ந்து கொண்டிருக்கிறது.

எல்லை பகுதிகளை திருப்தி படுத்தும் வகையில் குளிர்கால சட்டசபை கூட்டத் தொடரை பெலகாவியில் நடத்துவது வழக்கம். தற்போது கர்நாடகா சட்டசபையின் குளிர்கால கூட்டத் தொடர் பெலகாவி சட்டசபையில் நடைபெறுகிறது. இந்த சட்டசபையில் இன்று ஒருநாள் மட்டும் சிறப்பு கூட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த கூட்டம் நடைபெறுகிற நிலையில் சட்டசபையில் சாவர்க்கர் படத்தை பாஜக அரசு வைத்துள்ளது.

கர்நாடகா சட்டசபையில் சாவர்க்கர் படத்தை வைக்க காங்கிரஸ் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்துள்ளது. சாவர்க்கர் படம் வைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து பெலகாவியில் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சித்தராமையா தலைமையில் காங்.எம்.எல்.ஏ.க்கள் போராட்டம் நடத்தினர்.

English summary

Karnataka leader of Opposition Siddaramaiah and other Congress MLAs protest outside the Assembly against the installation of a portrait of VD Savarkar in the Assembly hall.