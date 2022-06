கட்டுப்படுத்த முடியாத கூட்டம்! காரை விட்டு இறங்க மறுத்த கிருஷ்ணகுமார் குன்னத்.. பாடகி பரபரப்பு தகவல்

India

oi-Vishnupriya R

கொல்கத்தா: பாடகர் கிருஷ்ணகுமார் குன்னத் கலந்து கொண்ட இசை நிகழ்ச்சி நடந்த ஆடிட்டோரியத்திற்கு வெளியே இருந்த கூட்டத்தை பார்த்த அவர் காரிலிருந்து இறங்க மறுத்ததாக அங்கிருந்த பாடகி ஒருவர் தெரிவித்துள்ளார்.

பிரபல பாடகர் கிருஷ்ணகுமார் குன்னத் இதுவரை 3500 க்கும் மேற்பட்ட பாடல்களை பாடியுள்ளார். இவர் 1996 ஆம் ஆண்டு முதல் திரைப்பட பாடல்களை பாடிவருகிறார். தனது காதல் பாட்டால் 90 கிட்ஸை கிறங்கடித்தவர்.

தமிழ் திரைப்படங்களில் இவர் 66 பாடல்களை பாடியுள்ளார். மின்சார கனவு படத்தில் வரும் ஸ்டாபெர்ரி கண்ணே பாடல் மிகவும் பிரபலம். அது போல் அன்னியன் படத்தில் வரும் அண்டங்காக்கா கொண்டைகாரி பாடலும் ரசிகர்களை கவர்ந்தது.

“என் 'உயிரின் உயிரே’ பிரிந்துவிட்டது” - கிருஷ்ணகுமார் குன்னத் மாரடைப்பால் மரணம்

Singer Subha lakshmi says that on seeing the crowd, Krishnakumar Kunnath refused to get down from his car.