சிங்கம் போல உடை அணிந்து சிங்கங்களிடமே 'பிராங்க்'.. நூலிழையில் உயிர்தப்பிய யூடியூபர்! பரபர சம்பவம்

தன்சானியா: ஆப்பிரிக்காவில் சிங்கம் போல முகமூடி அணிந்து சிங்கங்களிடமே சென்று 'பிராங்க்' (prank) செய்த யூடியூபர் மயிரிழையில் உயிர் தப்பிய வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.

ஜப்பானை சேர்ந்தவர் ஜைரோ (28). டோக்கியோ பல்கலைக்கழகத்தில் பட்டப்படிப்பை முடித்த ஜைரோவுக்கு சினிமாவில் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆசை இருந்தது. இதற்காக பல ஆண்டுகள் கடினமாக முயற்சித்தார். ஆனால் சினிமா வாய்ப்பு அவருக்கு கிடைக்கவில்லை.

இதனால் யூடியூப் சேனலை ஜைரோ தொடங்கினார். அதில் மக்களை 'பிராங்க்' செய்து வீடியோக்களை வெளியிட ஆரம்பித்தார். அவர் செய்யும் 'பிராங்க்' மக்களை கவரவே, அவரது யூடியூப் சேனல் பிரபலம் அடைந்தது.

A japan youtuber, who dressed like a lion, went to real lions and pranking them. The situation got worse after lions knew he is a human.