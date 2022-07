கோவிலில் அனுமன் சிலை உடைப்பு.. மக்கள் போராட்டத்தால் காஷ்மீரில் பதற்றம்.. போலீஸ் பேச்சுவார்த்தை

India

oi-Nantha Kumar R

ஜம்மு காஷ்மீர்: ஜம்மு காஷ்மீரில் உள்ள சிவா கோவிலில் அனுமன் சிலை உடைக்கப்பட்டதால் பதற்றம் நிலவும் நிலையில், இந்த செயலில் ஈடுபட்டவர்களை கைது செய்ய வேண்டும் என கிராம மக்கள் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

ஜம்மு காஷ்மீரின் காதுவா மாவட்டம் தார் செல்லும் ரோட்டில் உள்ள கிராமங்களில் இந்துக்கள் வசித்து வருகின்றனர். இவர்கள் தங்களின் இஷ்ட தெய்வங்களுக்கு கோவில் கட்டி வழிபாடு நடத்தி வருகின்றனர்.

அதன்படி காதுவா மாவட்டத்தில் பாலக் கிராமத்தில் சிவா கோவில் உள்ளது. இந்த கோவிலில் அனுமன் சிலை உள்பட பல்வேறு தெய்வங்களின் சிலைகள் உள்ளன.

Amid tension over the destruction of a Hanuman idol in a Shiva temple in Jammu and Kashmir, villagers staged a road blockade demanding the arrest of those involved in the act.