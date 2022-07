நெகிழ்ச்சி! 70 ஆண்டுகளுக்கு பின் இந்தியா திரும்பும் சிறுத்தைப்புலி.. எங்கிருந்து வருகிறது தெரியுமா?

India

போபால்: இந்தியாவின் 75-வது சுதந்திர தினத்தை முன்னிட்டு தென் ஆப்பிரிக்காவில் இருந்து மத்திய பிரதேசத்துக்கு சீட்டா கொண்டு வர ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலம் 70 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்திய மண்ணில் மீண்டும் சீட்டா விலங்கினம் கம்பீர நடை போட இருக்கிறது.

பதுங்குவது, பாய்வது, தாக்குவது, கொல்வது எனத் தனக்கென தனி சாம்ராஜ்யம் நடத்துகிற விலங்கினம் என்றால் அது சிறுத்தை தான். பூனை இனங்களில் முக்கியமான விலங்கினமாக இது கருதப்படுகிறது. இந்த சிறுத்தையிலும் லெபர்ட், ஜாகுவார், சீட்டா, பூமா என நான்கு வகைகள் உள்ளன.

இதில் சீட்டா என்பது முகம் சிறியதாகவும் வால் பகுதி பெரிதாகவும் இருக்கும். இதேபோல் இதன் கால்கள் மிக பெரிதாக இருப்பதால் அதிவேகத்தில் ஓடும் திறன் படைத்தது. 80-130 கி.மீட்டர் வேகத்தில் செல்லும் சீட்டா, 100 கிலோ மீட்டர் வேகத்தை 3 வினாடிகளில் அடைந்துவிடும் என்பது இதன் சிறப்பம்சமாகும்.

India is getting ready to welcome its new inhabitants African cheetahs, which is declared extinct in the country in 1952.