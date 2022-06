கோவாவுக்கு ஷிப்ட் ஆகும் ஷிண்டே கோஷ்டி சிவசேனா எம்.எல்.ஏக்கள்- சொகுசு ஹோட்டலில் 71 ரூம்கள் ரெடி

India

oi-Mathivanan Maran

குவஹாத்தி/ பனாஜி: அஸ்ஸாம் தலைநகர் குவஹாத்தியில் ஒரு வாரத்துக்கும் மேலாக தங்கி இருந்த சிவசேனாவின் ஏக்நாத் ஷிண்டே அதிருப்தி கோஷ்டி எம்.எல்.ஏக்கள் கோவா மாநில தலைநகர் பனாஜியில் முகாமிட உள்ளனர்.

மகாராஷ்டிரா முதல்வர் உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு எதிராக அமைச்சர் ஏக்நாத் ஷிண்டே தலைமையில் சிவசேனா எம்.எல்.ஏக்கள் போர்க்கொடி தூக்கினர். மகாராஷ்ராவில் நடைபெற்ற சட்ட மேலவைத் தேர்தல் முடிவடைந்த உடனேயே இந்த கலகக் குரல் வெடித்தது.

உத்தவ் தாக்கரேவுக்கு எதிரான எம்.எல்.ஏக்கள் அனைவரும் பாஜக ஆளும் குஜராத் மாநிலத்தின் சூரத் நகர் சொகுசு விடுதியில் தங்க வைக்கப்பட்டனர். சூரத் சொகுசு விடுதியில் பாஜக மூத்த தலைவர்கள், சிவசேனா அதிருப்தி எம்.எல்.ஏக்களுக்கு ஆதரவு கொடுத்தனர். அவர்களை சந்திக்க சிவசேனா மூத்த தலைவர்கள் முயற்சித்தும் கை கொடுக்கவில்லை.

Media Reports said that Shiv Sena rebels are likely to fly to Goa and 71 rooms booked at the hotel.