ஒரே நாளில் 3 போர் விமானங்கள் விழுந்து விபத்து..மத்திய பிரதேசம், ராஜஸ்தானில் அடுத்தடுத்து சம்பவம்

போபால்: மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள குவாலியர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து பயிற்சிக்காக புறப்பட்ட இரண்டு விமானங்கள் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகின. விமானங்கள் விழுந்து நொறுங்கிய இடத்தில் மீட்பு பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.ராஜஸ்தானிலும் ஒரு விமானம் விபத்துக்குள்ளாகியது. ஒரே நாளில் 3 விமானங்கள் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளன.

இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான விமானங்கள் அவ்வப்போது பயிற்சியில் ஈடுபடுவது வழக்கம். அந்த வகையில் இன்று காலை மத்திய பிரதேச மாநிலம் குவாலியர் விமானப்படை தளத்தில் இருந்து சுகோய் 3.0 மற்றும் மிராஜ் 2000 என்ற இரு விமானப்படை விமானங்களும் பயிற்சிக்காக புறப்பட்டு சென்றன. இந்த இரு விமானங்களும் புறப்பட்ட சிறிது நேரத்தில் மோதி விபத்துக்குள்ளானதாக முதல் கட்ட தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. விமானம் விபத்துக்குள்ளாகி விழுந்த இடத்தில் தீ பிடித்து எரியும் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன.

மொரோனா என்ற இடத்தில் விமானம் விழுந்துள்ளது. மீட்பு பணிகள் முழு வீச்சில் நடைபெற்று வருகிறது. ராஜஸ்தான் மாநிலம் பரத்பூர் என்ற இடத்திலும் இந்திய விமானப்படைக்கு சொந்தமான ஒரு விமானம் விழுந்து விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளது. அடுத்தடுத்து நடைபெற்றுள்ள இந்த விபத்து சம்பவங்கள் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தும் விதமாக அமைந்துள்ளது. விமான விபத்துக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை நடப்பதாக பாதுகாப்புத்தூறை வட்டாராங்கள் கூறுகின்றன. அடர்ந்த பனி மூட்டம் காரணமாக விபத்து நடைபெற்று இருப்பதாக முதல் கட்ட தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

விபத்துக்குள்ளான சுகோய் போர் விமானம் ரஷ்யாவிடம் இருந்து கொள்முதல் செய்யப்பட்டவை ஆகும். மிராஜ் 2000 ரக விமானம் பிரான்சிடம் இருந்து வாங்கப்பட்டது ஆகும். இந்த இரு விமானங்களும் அதி நவீன பாதுகாப்பு அமசங்களை கொண்டது என பாதுகாப்புத்துறை வட்டாரங்கள் கூறுகின்றன. இதேபோல் ராஜஸ்தானிலும் ஒரு விமானம் விபத்துக்குள்ளாகியது. ஒரே நாளில் 3 விமானங்கள் விபத்துக்குள்ளாகியுள்ளன.

