குஜராத் மாடல்.. போக்கசை மாற்றிய பிரதமர் மோடி.. ரூ.6,800 கோடியில் மேகாலயா, திரிபுராவுக்கு பாஜக குறி!

ஷில்லாங்: அடுத்த ஆண்டு துவக்கத்தில் மேகாலயா, திரிபுரா மாநிலங்களுக்கு சட்டசபை தேர்தல் நடைபெற உள்ளது. இந்நிலையில் தான் பிரதமர் நரேந்திர மோடி இன்று அங்கு சென்று குஜராத் பாணியில் ரூ.6,800 கோடியில் இருமாநிலங்களுக்கு பல்வேறு நலத்திட்டங்களை வழங்கி பாஜகவின் தேர்தல் பணிக்கு பிள்ளையார் சுழி போட உள்ளார்.

இந்தியாவில் அருணாச்சல பிரதேசம், அசாம், மேகாலயா, நாகலாந்து, மணிப்பூர், மிசோரம், திரிபுரா, சிக்கிம் உள்ளிட்ட 8 மாநிலங்கள் வடகிழக்கு மாநிலங்கள் என அழைக்கப்பட்டு வருகிறது.

இந்த மாநிலங்கள் அளவில் மிகவும் சிறியவையாகும். இந்நிலையில் தான் 2023ம் ஆண்டு மார்ச் மாதம் மேகாலயா, நாகலாந்து, திரிபுரா உள்ளிட்ட 3 மாநிலங்களுக்கும் ஒன்றாக தேர்தல் நடக்க வாய்ப்புள்ளது.

Assembly elections for the states of Meghalaya and Tripura will be held early next year. It is in this context that Prime Minister Narendra Modi is going to visit there today and in the Gujarat style by offering various welfare schemes to the two states worth Rs. 6,800 crore, Pillaiyar is going to put a spin on BJP's election work.