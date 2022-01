ஷாக்! மணிப்பூரில் பாஜகவினர் போராட்டம்.. பிரதமர் உருவ பொம்மை எரிப்பு! வேட்பாளர் பட்டியலால் அதிருப்தி

India

oi-Vigneshkumar

இம்பால்: மணிப்பூரில் சட்டசபைத் தேர்தலில் போட்டியிடும் வேட்பாளர்களை பாஜக அறிவித்துள்ள நிலையில், இதற்கு எதிராக பல்வேறு பகுதிகளில் பாஜக ஆதரவாளர்கள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

உத்தரப் பிரதேசம், பஞ்சாப் உள்ளிட்ட 5 மாநிலங்களில் அடுத்த மாதம் சட்டசபைத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது. அதில் மணிப்பூரில் பிப். 27 மற்றும் மார்ச் 3 என இரண்டு கட்டங்களாகத் தேர்தல் நடைபெறுகிறது.

அதைத் தொடர்ந்து 5 மாநில தேர்தல் முடிவுகளும் வரும் மார்ச் 10ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட உள்ளன. மொத்தம் 60 சட்டசபை இடங்களைக் கொண்ட மணிப்பூரில் ஆட்சியை அமைக்கக் குறைந்தது 31 இடங்கள் தேவை.

English summary

BJP supporters protested in Manipur after the party named candidates for next month's elections. Many BJP leader who joined the party from congress gets ticket for manipur assembly election 2022.