பேஸ்புக் நட்பால் விபரீதம்.. காதல் வலையில் சிக்க வைத்து 22 வயது பெண்ணை வேட்டையாடிய 25 காம மிருகங்கள்!

டேராடூன்: உத்தரகண்ட் மாநிலத்தில் பேஸ்புக் மூலம் அறிமுகம் ஆன பெண் 25 பேரால் கூட்டு பாலியல் வன்புணர்வு செய்யப்பட்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

உத்தரகண்ட் மாநிலம் டேராடூனைச் சேர்ந்தவர் 22 வயது இளம் பெண். இவர் தனது பெற்றோருடன் உத்தரப்பிரதேச மாநிலம் குருகிராமில் வசித்து வருகிறார். எனினும் இந்த பெண் டெல்லியில் தனியாக் தங்கியிருந்து வீட்டு வேலை பார்த்து வந்துள்ளார்.

கடந்த ஜனவரி மாதம் ஹரியானாவைச் சேர்ந்த 23 வயதாகும் சாகர் என்பவர் இந்த பெண்ணுக்கு பேஸ்புக் மூலம் அறிமுகமானார். இருவரும் செல்போனில் ஒருவரை ஒருவர் பேசிக் கொண்டார்கள். இந்த நிலையில் அந்த பெண்ணை சாகர் காதலிப்பதாக கூறியுள்ளார்.

