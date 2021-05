‘யாஷ் புயலே அடிச்சாலும்...’ நிருபரையே திக்குமுக்காட வைத்த நபர்.. வேற லெவல் பேட்டிங்க!

India

புவனேஸ்வர்: ஒடிசா மாநிலத்தை சேர்ந்த ஒருவர் யாஸ் புயல் கரையை கடந்த சமயத்தில் அளித்த பேட்டி ஒன்று இணையத்தை ஆக்கிரமித்து வருகிறது.

கடந்த திங்கட்கிழமை வங்கக் கடலில் உருவான யாஸ் புயல் புதன்கிழமை காலை 9 மணியளவில் ஒடிசாவின் பாலசூர் அருகே 50 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் கரையை கடந்தது. ஆரம்பத்தில் 24 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் நகர்ந்த யாஸ் புயலின் வேகம் நேரம் ஆக ஆக அதிகரித்தது. பிற்பகல் 12.30 மணியளவில் புயலின் கண் பகுதி கரையைக் கடந்தது. அப்போது மணிக்கு 120 முதல் 145 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியது.

புயலின் காரணமாக ஒடிசாவின் பாலசோர், பத்ராக், ஜகத்சிங்க்பூர் மற்றும் கேந்திரபாரா மாவட்டங்களிலும், மேற்கு வங்கத்தின் திகா, கிழக்கு மெதினிபூர், நந்திகிராம் உள்ளிட்ட பல பகுதிகளில் கனமழை பெய்தது. காற்றின் வேகம் மற்றும் கனமழையால் கடும் பாதிப்புகள் ஏற்பட்டன.

