மின்னல் வேகத்தில் விற்று தீரும் ஆணுறைகள்! காண்டம் மூலம் போதை.. இளைஞர்கள் செயலால் மிரளும் அதிகாரிகள்

India

oi-Vigneshkumar

கொல்கத்தா: மேற்கு வங்க மாநிலத்தில் போதை ஏற்றிக் கொள்ள மாணவர்கள் பயன்படுத்தும் விஷயம் அங்குள்ள அதிகாரிகளிடையே பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்தியாவில் புகையிலை பயன்பாடு என்பது மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. அதேபோல மது பயன்பாடும் அதிகரித்து வரும் நிலையில், இவற்றுக்குத் தடை விதிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையும் எழுந்துள்ளது

இதுபோன்ற கோரிக்கைகள் ஒருபுறம் இருந்தாலும் கூட, நம்ம ஊரில் தான் பல வித்தியாசமான பொருட்களைப் போதைக்காகப் பயன்படுத்துகிறார். அப்படியொரு சம்பவம் தான் மேற்கு வங்கத்தில் அரங்கேறி உள்ளது.

அட.. ச்சீ.. ஆன்லைனில் ஆர்டர் செய்தது வாட்ச்.. வந்ததோ காண்டம்.. அதுவும்..! அதிர்ச்சியில் இளைஞர்!

English summary

West Bengal seen a sudden surge in the demand for flavored condoms as youths using it to get intoxicated: (போதைக்காக ஆணுறைகளைப் பயன்படுத்தும் இளைஞர்கள்) Getting intoxicated using flavored condoms.