உங்களுக்கு ஏன் தொப்பை வளர்கிறது? உடற்பயிற்சி செய்றீங்களா? நிர்வாகி பற்றி மம்தா பானர்ஜி கலகல

India

oi-Nantha Kumar R

கொல்கத்தா: மேற்குவங்க முதல்வர் மம்தா பானர்ஜி தனது கட்சி பிரமுகரின் உடல்நலனில் அக்கறை கொண்டு எடை குறித்து தொடர்ந்து கேள்விகள் கேட்டார். உங்களுக்கு ஏன் தொப்பை வளர்கிறது?, உடற்பயிற்சி செய்றீங்களா? என மம்தா பானர்ஜி கனிவுடன் கேட்டார்.

மேற்கு வங்கத்தை திரிணாமுல் காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி செய்கிறது. முதல்வராக மம்தா பானர்ஜி உள்ளார். 2024ம் ஆண்டில் மக்களவை தேர்தல் நடைபெற உள்ளதால் அதில் மம்தா பானர்ஜி கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

தொடர்ச்சியாக கட்சியின் பல்வேறு பிரிவுகளின் தலைவர்களுடன் அவ்வப்போது ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார். அந்த வகையில் சமீபத்தில் உள்ளாட்சி அளவிலான நிர்வாகிகளுடன் அவர் ஆலோசனை நடத்திய வீடியோ ஒன்று வெளியாகி உள்ளது.

ஹிட்லர், முசோலினி வரிசையில் பாஜகவை சேர்த்த மம்தா பானர்ஜி... அவற்றைவிட இந்த ஆட்சி மோசமாம்

English summary

West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee subjects a Trinamool Congress worker with a fusillade of questions on his weight in a video from a meeting that is being shared widely online.