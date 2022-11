'WFH- அட்ராசிட்டிஸ்' தாலி கட்டும் நேரத்தில் லேப்டாப்புடன் மணமேடையில் மாப்பிள்ளை.. நெட்டிசன்கள் கலகல!

India

oi-Mani Singh S

கொல்கத்தா: மணமேடையில் தாலி கட்டும் நேரத்தில் புதுமாப்பிள்ளை ஒருவர் லேப்டாப்புடன் தீவிரமாக பணியாற்றிக்கொண்டு இருக்கும் புகைப்படம் இணையதளத்தில் வேகமாக பரவி வருகிறது. நெட்டிசன்கள் பலரும் இது மோசமான வொர்க் கலாசாரம் என்றும் விமர்சித்து பதிவிட்டு வருகின்றனர்.

கடந்த 2020 ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு வீட்டில் இருந்தே வேலை பார்க்கும் வசதி உலகம் முழுவதும் பரவலானது. கொரோனா ஏற்படுத்திய ஊரடங்கால் 'work from home' வசதியை நிறுவனங்கள் தங்கள் ஊழியர்களுக்கு அளித்தன.

தொற்று பரவல் குறைந்தாலும் பல நிறுவனங்களும் இந்த வசதியை தொடர்ந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றன.

குட்டீஸ்களா ஓரம் கட்டுங்க.. பெரியவங்கெல்லாம் வாங்க.. WFH அனுபவங்களை சொல்லுங்க.. ஓடியாங்க!

English summary

A photo of a newlywed groom busy working on his laptop while tying thali on the wedding hall is going viral on the internet. Many netizens are criticizing this as a bad work culture.