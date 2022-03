அது எப்படி இந்திய ஏவுகணை பாகிஸ்தானுக்குள் பாய்ந்தது? ஏவுவதற்கான நடைமுறைகள் என்ன?

News

உக்ரைன் - ரஷ்யா போரை உலகமே உற்று நோக்கிக் கொண்டு இருக்கும் நிலையில், எதிரி நாடாக கருதப்படும் பாகிஸ்தானுக்குள் இந்தியாவின் கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணை பாய்ந்துள்ளது. இந்தியாவில் சோதிக்கப்பட்ட ஏவுகணை தங்கள் நாட்டின் எல்லையை கடந்து 124 கி.மீ தொலைவில் விழுந்து இருப்பதாக பாகிஸ்தான் தெரிவித்து உள்ளது.

English summary

As the world watches the Ukraine-Russia war, India's intercontinental ballistic missile has flown into what is considered an enemy country, Pakistan. Pakistan says a missile tested in India has fallen 124 km beyond its borders.