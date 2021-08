நேரம் காலம் நல்லா சரியில்லைன்னா.. ஆண்டிஸ் மலையும்.. மொட்டைப் பாறையாகும்!

International

oi-Arivalagan ST

பியூனஸ் அயர்ஸ்: எப்போதும் பனி கொட்டியபடி காட்சி தந்து, ஜொலிக்கும் ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர் இந்த முறை பெரும் சோகத்தை சந்தித்துள்ளது. கடும் வறட்சி மற்றும் காலநிலை மாற்றத்தால் அதிகரித்த வெப்பம் காரணமாக மலைத் தொடரின் பல சிகரங்களில் பனி உருகி மொட்டைப் பாறையாக காட்சி தருகிறது.

தென் அமெரிக்காவின் பெருமை ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர். உலகப் புகழ் பெற்ற இந்த மலைத் தொடர் இந்த பனிக்காலத்தில் மிகப் பெரிய சோகத்தை சந்தித்துள்ளது.

வழக்கமாக பனிக்காலத்தின்போது ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர் பனி மூடி காட்சி தரும். பார்க்கவே அத்தனை ரம்மியமாக இருக்கும். ஆனால் இந்த ஆண்டு இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு குறைந்த அளவிலான பனிப்பொழிவை சந்தித்துள்ளது ஆண்டிஸ் மலைத் தொடர்.

English summary

Most of the peaks in Andes Mountain range are facing less snowfall and the entire mountain range is facing acute drought.