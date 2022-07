கருப்பா.. புஸுபுஸுனு.. நானா இப்டி பயங்கரமா இருக்கேன்.. கண்ணாடியை பார்த்து பயந்த கரடி!

International

oi-Jaya Chitra

டெல்லி: காட்டில் வாழும் கரடி ஒன்று, கண்ணாடியில் தன் பிம்பத்தைப் பார்த்து பயந்து போகும் வீடியோ சிரிப்பை வரவழைப்பதாக உள்ளது.

போக்கிரி படத்தில் வடிவேலு கண்ணாடியின் தன் முகத்தையே பார்த்துவிட்டு, 'இந்தக் கரடி பொம்மை என்ன விலை?' எனக் கேட்கும் காமெடி பிரபலமான ஒன்று. அந்தக் காமெடி அவ்வளவு பிரபலமாகக் காரணம் நம் அன்றாட வாழ்க்கையோடு ஒத்துப் போவதால்தான். காலையில் தூங்கி எழுந்ததும் கண்ணாடி பார்த்தால், நம் முகத்தைப் பார்த்து நமக்கே தூக்கிப் போடும்.

நமக்கே அப்படியென்றால், ஐந்தறிவு விலங்குகளுக்கு கண்ணாடி பார்ப்பது என்பது நிச்சயம் வித்தியாசமான அனுபவமாகத்தான் இருக்கும்.

English summary

A hilarious video on the internet, which shows a bear looking itself in the mirror and getting surprised. The mirror, which appears to have been set up on a pole in the woods, catches the attention of the bear passing through the area. As soon as the animal spots its own reflection, it gets shocked.