21,125 அடி உயரத்தில்.. உறை பனியில்.. புதுமையாக திருமணம் செய்து கொண்ட பொலிவியன் காதல் ஜோடி!

International

oi-Jaya Chitra

வாஷிங்டன்: பொலிவியாவில் காதல் ஜோடி ஒன்று 21 ஆயிரத்து 125 அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ள இல்லிமனி மலை உச்சியில் வித்தியாசமாக திருமணத்தை நடத்தியுள்ளனர்.

ஒவ்வொருவருக்குமே தங்களது வாழ்வில் மறக்க முடியாத நாள் அவர்களது திருமண நாள் தான். எனவே அந்த நாளை மேலும் சிறப்பாக்க, ஏதாவது வித்தியாசமாக செய்ய நினைப்பார்கள். சிலர் பறக்கும் விமானத்தில், பராசூட்டில், கடலுக்கடியில் என திருமணத்தை நடத்துவதும் வழக்கம்.

5 சிறுமிகளை மிரட்டியே பலாத்காரம் செய்த பெருமாள்.. வசமாக சிக்கியது எப்படி? போலீஸார் பகீர் தகவல்!

அந்தவகையில், பொலிவியாவைச் சேர்ந்த ஒரு காதல் ஜோடி, தங்களது திருமணத்தை புதுமையாக பனி மலை உச்சியில் நடத்தி அசத்தியுள்ளனர்.

English summary

Bolivians Jhonny Pacheco and Heydi Paco decided to tie the knot in a truly unique setting: the summit of the La Paz department’s Mt. Illimani, a snowcapped peak near the cities of El Alto and La Paz that is situated at a height of 6,462 meters (21,187 feet) above sea level.