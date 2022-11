வட கொரியா கையை "இறுக்கி பிடிக்கும்" சீனா.. ஸ்கெட்ச் ரெடி.. வெளியானது அதிகாரப்பூர்வ செய்தி

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: உலக அமைதிக்காக என்ற பெயரில், 'வடகொரியாவுடன்' இணைந்து சீனா பணியாற்ற தயாராக இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இந்த தகவலை வடகொரியாவின் அதிகாரப்பூர்வ செய்தி ஊடகமான KCNA தெரிவித்திருக்கிறது.

அமெரிக்காவை எதிர்க்க ஸ்கெட்ச் ரெடியாவதாகவே இந்த நடவடிக்கை இருக்கப்போகிறது என்று தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

ஏற்கெனவே கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் ஏவுகணைகளை தொடர்ந்து சோதனை செய்து வருவதாக வடகொரியா மீது குற்றச்சாட்டுகள் குவிந்து வரும் நிலையில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அமெரிக்காவுக்கு எதிராக வடகொரியா எதிர் நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறது. அதேபால சீனாவும், அமெரிக்காவுக்கு எதிரான நிலைப்பாட்டையே கொண்டிருப்பதால் அமெரிக்காவுக்கு எதிராக உலக நாடுகளை சீனா ஒருங்கிணைக்கின்றதா? என்று கேள்வியும் எழுந்துள்ளது.

English summary

It has been reported that China is ready to work with 'North Korea' for world peace. This information was reported by KCNA, the official news media of North Korea. This information has come out amid accusations that North Korea has been continuously testing intercontinental ballistic missiles. North Korea has a firm stance against the US. On the other hand, because China also has a position against the United States, is China uniting the countries of the world against the United States? The question has also arisen.