மரணஓலம்.. சீனாவில் தினசரி கொரோனா பலி என்ன? பிரிட்டன் சுகாதார நிறுவனம் ஷாக் தகவல்..ரொம்பவே சோகம்

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பரவல் அதிகரித்துள்ள நிலையில் பாதிப்பு, பலி இன்னும் குறையவில்லை என கூறப்படுகிறது. இதற்கிடையே தான் சீனாவில் கொரோனா கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு வருவதோடு, சீனா தொடர்ந்து கொரோனா சார்ந்த பாதிப்பு, பலி உள்ளிட்ட விபரங்களை மறைத்து வருகிறது. இந்நிலையில் சீனாவின் கொரோனா பரவல் குறித்தும் பாதிப்பு, பலி பற்றியும் பிரிட்டனை தலைமையிடாக கொண்டு செயல்படும் சுகாதார தரவு நிறுவனம் ஷாக் தகவலை வெளியிட்டுள்ளது.

2019 இறுதியில் கொரோனா வைரஸ் என்ற பெயரை நாம் அனைவரும் கேட்க தொடங்கினோம். சீனாவின் வூஹானில் உள்ள மார்க்கெட்டில் இருந்து இந்த வைரஸ் பரவ தொடங்கியதாக கூறப்படுகிறது. சீனாவில் பாதிப்பை ஏற்படுத்திய இந்த வைரஸ் அங்கிருந்து உலகம் முழுவதும் பரவ தொடங்கியது.

இந்தியா, அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உள்பட சுமார் 200 நாடுகளுக்கு கொரோனா வைரஸ் பரவ தொடங்கியது. அடிக்கடி கொரோனா வைரஸ் உருமாறி தாக்க தொடங்கியது. இதனால் கொரோனா வைரஸை கட்டுப்படுத்துவது என்பது உலக நாடுகளுக்கு பெரும் சவாலாக இருந்தது.

சீனாவில் இருந்து கோவை வந்த சேலம் நபருக்கு கொரோனா.. விமானத்தில் பயணித்த 166 பேர் கண்காணிப்பு..

English summary

It is said that while the spread of corona virus has increased in China, the number of victims and victims has not decreased yet. In the meantime, corona restrictions are being eased in China and China is constantly hiding the details of corona-related damage and casualties. In this case, the British-led health data company has released shocking information about the spread of the corona virus in China, the impact and the death toll.