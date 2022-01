எலி போல அடைத்து வைக்கப்படும் மக்கள்.. சோறு கேட்டால் அடி - மக்களை வதைக்கும் சீனாவின் கொடூர முகம்

International

oi-Rajkumar R

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா பரவலை கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டுள்ள அந்நாட்டு அரசு தன் நாட்டு மக்களை எலிப்பொறி போன்ற சிறிய சிறிய தனிமைப்படுத்துதல் அடைப்பதும், உணவு கேட்டவரை கொடூரமாக தாக்கும் வீடியோ காட்சிகள் வெளியாகியுள்ள நிலையில் உலகம் முழுவதிலிருந்தும் கடும் கண்டனங்கள் தெரிவிக்கப்பட்டு வருகிறது.

சீனாவில் கடந்த 2019ஆம் ஆண்டு கண்டறியப்பட்ட கொரோனவைரஸ் அந்நாட்டில் மின்னல் வேகத்தில் பரவியது நூற்றுக்கணக்கான மக்கள் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் அது அந்நாட்டு ஆய்வகங்களில் உருவாக்கப்பட்டதாக புகார் எழுந்தது.

தொடர்ந்து அமெரிக்கா இங்கிலாந்து இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளுக்கும் பரவிய கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஏராளமான உயிரிழப்புகள் பலத்த பொருளாதார இழப்பையும் உலக நாடுகள் சந்தித்தன.

English summary

There has been strong condemnation from around the world over the release of video footage of the Chinese government segregating people like rats and brutally attacking food listeners.