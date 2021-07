குழந்தை திருமணங்களை தடுத்த சமையல் எண்ணெய்.. சூப்பர் முயற்சி!

International

oi-Velmurugan P

டாக்கா: குழந்தை திருமணங்களை தடுக்க எத்தனையோ விழிப்புணர்வு முயற்சிகளை உலகின் பல்வேறு நாட்டு அரசுகள் கையாண்டு வருகின்றன. வங்கதேசத்தின் கிராமப்புறங்களில் சமையல் எண்ணெய்யை வைத்து குழந்தை திருமணங்கள் நடப்பதை வெகுவாக குறைத்துள்ளார்கள். இது தொடர்பாக அமெரிக்கர்கள் நடத்திய ஒரு ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது.

உலகிலேயே அதிக அளவு குழந்தை திருமணங்கள் நடைபெறுவது ஆப்பிரிக்காவின் நைஜர் நாட்டில் தன் பருவயது அடைந்த உடனேயே அதாவது 14வயது தாண்டிவிட்டலோ பெண் குழந்தைகளுக்கு திருமணம் செய்து வைத்துவிடுவார்கள்.

கொரோனாவில் இறந்தவர்களுக்கு இழப்பீடு.. ரெடியாகும் வழிகாட்டு நெறிமுறை..4 வாரம் அவகாசம் கேட்ட மத்திய அரசு

இந்தியாவின் பக்கத்து நாடான வங்கதேசத்திலும் கிட்டதட்ட இதே போன்ற நிலை தான் இருககிறது. உலகிலேயே அதிக அளவில் குழந்தை திருமணங்கள் நடைபெறும் இரண்டாவது நாடாக வங்கதேசம் திகழந்தது.

English summary

a multi-year study conducted in Bangladesh, which has the second-highest prevalence of child marriage after Niger (Africa), the researchers concluded that offering cooking oil as an incentive to girls and their families can convince them to postpone marriage.