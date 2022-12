"எங்க நாட்டில் கொரோனா குறைந்துவிட்டது" கட்டுப்பாடுகளை மொத்தமாக தூக்கிய இந்தோனேசியா!

International

oi-Mani Singh S

வாஷிங்டன்: சீனாவில் பரவும் புதிய வகை கொரோனா அச்சுறுத்தல் காரணமாக இந்தியா உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளில் கட்டுப்பாடுகளும் கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகளும் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், இந்தோனேசியாவில் கொரோனா குறைந்துவிட்டதால் அந்நாட்டில் கட்டுப்பாடுகள் முற்றிலும் நீக்கப்பட்டுள்ளன.

கொரோனா பாதிப்பு படிப்படியாக குறைந்து மக்கள் நிம்மதி பெருமூச்சு விடத்தொடங்கிய நிலையில், சீனாவில் கொரோனா வைரஸ் பரவல் மின்னல் வேகத்தில் அதிகரிக்கத் தொடங்கியது.

சீனாவின் ஜிரோ கோவிட் பாலிசிக்கு எதிராக அந்த நாட்டு மக்கள் வெகுண்டெழுந்து போராட்டத்தை தொடங்கியதால் கட்டுப்பாடுகளை முழுமையாக தளர்த்திவிட்டது. இதனால், சீனாவில் கொரோனா பரவல் கட்டுக்கடங்காமல் பரவியது.

English summary

Due to the threat of a new type of corona spreading in China, restrictions and measures to prevent corona have been intensified in various countries including India, but the corona restrictions have been completely removed in Indonesia.