உச்சிக்கேறிய போதை! சுற்றுலா பயணியின் காதை கடித்து விழுங்கிய பாலியல் தொழிலாளி! தாய்லாந்தில் ஷாக்

oi-Nantha Kumar R

பாங்காக்: தாய்லாந்து நாட்டில் உச்சிக்கேறிய போதையில் சுற்றுலா பயணியின் காதை கடித்து பெண் பாலியல் தொழிலாளி விழுங்கிய அதிர்ச்சி சம்பவம் நடந்துள்ளது.

உலகில் ஆங்காங்கே அவ்வப்போது விசித்திரமான குற்ற சம்பவங்கள் நடைபெற்று வருகின்றனர். இதனை சிலர் தெரிந்து செய்வதோடு சிலர் தெரியாமல் செய்வது வித்தியாசமானதாக மாறிவிடுகிறது.

அந்த வகையில் தான் தற்போது தாய்லாந்து நாட்டில் விசித்திரமான சம்பவம் நடந்துள்ளது. அதுபற்றிய விபரம் வருமாறு:

English summary

A drunk prostitute bit off part of a tourist's ear and then swallowed it whole in front of him in Thailand.