கண்ணை துடைச்சிட்டு பாருங்க.. இது பறவையில்லை.. மரத்தின் மீது கொத்து கொத்தாக ஆடுகள்.. என்னாச்சு?

ரபாட்: மரத்தில் பறவைகள் அமர்ந்திருப்பதை பார்த்திருக்கிறோம்; ஆனால் தரையில் நடமாட வேண்டிய ஆடுகள் மரத்தின் மீது கொத்தாக கொத்தாக நின்றுகொண்டு, பார்ப்பவர்களை ஆச்சரியத்தில் ஆழ்த்தி வருகின்றன.

இந்த ஆடுகள் இவ்வாறு மரத்தின் மீது நிற்பதற்கும், அதனை அவற்றின் உரிமையாளர்கள் அனுமதிப்பதற்கும் பின்னாலும் ஒரு சுவாரசியமான கதை இருக்கிறது.

உலகிலேயே இந்த ஒரே ஒரு நாட்டில் மட்டும்தான் ஆடுகள் மரத்தின் மீது நின்றுக் கொண்டிருப்பதை நம்மால் பார்க்க முடியும்.

English summary

In a Morrocco country, goats can be seen standing on Argan trees make people excited. The reason behind the story is really interesting.