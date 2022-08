பாகிஸ்தானில் கனமழைக்கு 1,000க்கும் அதிகமானோர் பலி.. பருவம் தவறிய மழைக்கு காலநிலை மாற்றம் காரணமா?

International

oi-Halley Karthik

இஸ்லாமாபாத்: பாகிஸ்தாானில் கடந்த ஜூன் மாத்திலிருந்து தொடர்ந்து வரும் கனமழையின் காரணமாக தற்போது வரை 1,000க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிந்துள்ளனர்.

இந்நிலையில் "பாகிஸ்தான் தீவிரமான காலநிலை பேரழிவை எதிர்கொள்கிறது" என அந்நாட்டு மத்திய அமைச்சர் செனட்டர் ஷெர்ரி ரெஹ்மான் கூறியுள்ளார்.

இந்த மழை காரணமாக தற்போது வரை அந்நாட்டில் சுமார் 3 கோடிக்கும் அதிகமானோர் கடுமையான பாதிப்புகளை எதிர்க்கொண்டுள்ளனர். லட்சக்கணக்கானோர் வீடுகளை இழந்துள்ளனர்.

English summary

(காலநிலை மாற்றம் பாகிஸ்தானில் எதிரொலிப்பதாக WHO தகவல்): Senator Sherry Rehman, the federal minister for climate change in Pakistan, has said that the country is facing a “serious climate catastrophe, one of the hardest in the decade”.