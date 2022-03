International

oi-Mathivanan Maran

உக்ரைன்: கார்கிவ் நகரில் ரஷ்யா குண்டுவீச்சில் இந்திய மாணவர் பலி- கர்நாடகாவை சேர்ந்தவர்!

கார்கிவ்: உக்ரைன் நாட்டின் 2-வது பெரிய நகராமான கார்கிவ் நகரில் ரஷ்யா ராணுவம் நடத்திய குண்டுவீச்சு தாக்குதலில் இந்திய மாணவர் நவீன் சேகரப்பா உயிரிழந்துள்ளார். கர்நாடகாவின் ஹாவேரி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்தவர் நவீன் சேகரப்பா என மத்திய வெளியுறவுத் துறை அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.

உக்ரைன் மீது கடந்த 6 நாட்களாக ரஷ்யா யுத்தம் நடத்தி வருகிறது. இந்த யுத்தத்தில் அப்பாவி பொதுமக்களும் கொல்லப்பட்டு வருகின்றனர்.

English summary

Ministry of External Affairs says that an Indian student lost his life in shelling in Kharkiv, Ukraine this morning. The Ministry is in touch with his family.