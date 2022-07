மேலே வீடு, கீழே ஜெயில் செட்அப்! 7 வயது சிறுவனை.. இரண்டு மாதங்கள் கதற கதற! இளைஞன் வெறிச்செயல்! பகீர்

International

oi-Vigneshkumar

மாஸ்கோ: ரஷ்யாவில் பள்ளி சென்ற சிறுவனைக் கடத்தி இளைஞர் செய்த பகீர் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

உலகெங்கும் சிறார்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள் அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாகச் சிறார்களைக் குறிவைத்து நடத்தப்படும் பாலியல் குற்றங்கள் சமீப ஆண்டுகளில் பல மடங்கு அதிகரித்து உள்ளது.

அப்படி தான் ரஷ்யாவில் பள்ளி சென்ற சிறுவன் கடத்தப்பட்ட சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி இருந்தது. இதில் சம்மந்தப்பட்ட குற்றவாளிக்கு கடும் தண்டனை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

English summary

Man kidnapped boy from school bus and kept him in underground pit for 2 months Man has been jailed for 19 years for kidnapping and torturing him for 52 days: (சிறுவனுக்கு பாலியல் ரீதியான துன்புறுத்தல் கொடுத்த இளைஞர் கைது) Russia Youth abusing Seven year old child.