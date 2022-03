வாக்குச்சாவடிய கைப்பற்றிட்டாங்க.. மறுவாக்குப்பதிவு கோரி தேர்தல் ஆணையத்தை நாடிய மணிப்பூர் கட்சிகள்

International

oi-Logi

இம்பால்: மணிப்பூரில் நடந்த சட்டசபைத் தேர்தலில் வாக்குப் பதிவில் முறைகேடு நடந்துள்ளதால் மறு வாக்குப்பதிவு நடத்தவேண்டும் என தேர்தல் ஆணையத்திடம் புகார் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

மணிப்பூர் மாநிலத்தில் உள்ள 60 தொகுதிகளில் முதற்கட்டமாக 5 மாவட்டங்களில் மொத்தம் உள்ள 38 தொகுதிகளில் நேற்று தேர்தல் நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.

முதற்கட்ட தேர்தலில் 78.03 சதவிகித வாக்குகள் பதிவாகி உள்ளன. வாக்குப்பதிவின் போது, பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த அதிகாரி ஒருவர் உயிரிழந்துள்ளார். மணிப்பூரில் சில இடங்களில் வன்முறையும் ஏற்பட்டது.

உ.பி.யில் நாளை மறுநாள் 6-ம் கட்ட தேர்தல்- 5 அமைச்சர்களுக்கு அக்னி பரீட்சை

English summary

A complaint has been lodged with the Election Commission, seeking re-polling in the Assembly elections in Manipur due to irregularities in the voting process.