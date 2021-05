ரொம்ப ரிஸ்க்.. வியட்நாமை கலங்கடிக்கும் கொரோனா "வேரியண்ட்".. இதுவரை தோன்றியதிலேயே மோசமானது.. ஏன்?

International

oi-Shyamsundar I

ஹனோய்: வியட்நாமில் பரவி வரும் புதிய வகை உருமாறிய கொரோனா வைரஸ் அதிக ஆபத்து கொண்டது என்று அந்நாட்டு அரசு எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

2020ல் கொரோனாவை வென்ற முக்கியமான நாடு வியட்நாம். அமெரிக்காவிற்கே உதவி பொருட்களை அனுப்பும் அளவிற்கு வியட்நாம் கொரோனாவை வென்று, தளர்வுகளை அறிவித்தது. ஆனால் கடந்த ஏப்ரலில் இருந்து கொரோனாவிடம் அந்த நாடு திணறிக்கொண்டு இருக்கிறது.

கடந்த 2020ல் மொத்தமாக ஏற்பட்ட கேஸ்களை விட அதிக கேஸ்கள் வியட்நாமில் கடந்த ஏப்ரலுக்கு பின் ஏற்பட்டது. அங்கு ஏப்ரலுக்கு பின் 3500க்கும் அதிகமான கேஸ்கள் வந்தது. 47 மரணங்கள் ஏற்பட்டது.

English summary

More risk and higly contagious that can spread in air: Why new Coronavirus strain found in Vietnam is scary?