கொரோனா பற்றிய உண்மை தகவலை உடனுக்கு உடன் கொடுங்க.. பிடியை இறுக்கும் WHO.. திருந்துமா சீனா?

International

oi-Mani Singh S

ஜெனீவா: யார் எப்படி போனால் என்ன..என்று உலக நாடுகள் மீது எந்த ஒரு அக்கறையும் இன்றி கொரோனா பற்றிய உண்மை தகவலை வெளியிடாமல் சீனா இருந்து வருகிறது. சீனாவின் இந்த போக்குக்கு உலக நாடுகள் பலவும் விமர்சனங்களை முன் வைத்து வரும் நிலையில், கொரோனா பற்றிய தகவல்களுடன் வருமாறு சீன விஞ்ஞானிகளுக்கு உலக சுகாதார அமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ளது.

சீனாவில் தற்போது கொரோனா கட்டுக்கடங்காமல் பரவி வருகிறது. கொரோனா முதன் முதலாக பரவிய போது அதை நாங்கள் பரவ விடாமல் கட்டுப்படுத்திவிட்டோம் என்று சொல்லி வந்த சீனா, தற்போது பரவி வரும் ஒமிக்ரானின் மாறுபாடு அடைந்த பிஎப் 7 வகை கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த முடியாமல் நிலைகுலைந்துள்ளது.

கொரோனா கட்டுப்பாடுகளை தளர்த்திவிட்டுள்ள சீனா, தற்போது தினசரி பாதிப்பு எண்ணிக்கையும் வெளியிடப்போவது இல்லை என்று அறிவித்து இருக்கிறது.

அச்சுறுத்தும் கொரோனா கேஸ்கள்.. சீனா உடனே விளக்கம் அளிக்க வேண்டும்.. உலக சுகாதார நிறுவனம் அதிரடி

English summary

China is not releasing the true information about Corona without any concern to the world about who will go and how. The World Health Organization has called on Chinese scientists to come forward with information about the Corona virus as many countries around the world have criticized China's trend.