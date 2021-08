ஆப்கன் விவகாரம்.. வெளிநாட்டினர் பத்திரமாக அழைத்து வரப்படுவார்கள்.. 90 நாடுகள் கூட்டறிக்கை

International

oi-Vigneshkumar

காபூல்: ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டிலுள்ள வெளிநாட்டினரை வெளியேற்றும் பணிகளுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்கப்படும் என தாலிபான்கள் அளித்துள்ள உத்தரவாதம் குறித்து அமெரிக்கா, பிரிட்டன் உட்பட 90க்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் கூட்டறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது.

அமெரிக்கா படைகள் வெளியேறியதில் இருந்து ஆப்கன் படைகள் மீதான தாக்குதலைத் தாலிபான்கள் தொடங்கிவிட்டனர். சரியாகத் திட்டமிட்டுச் செயல்பட்டதால், வெறும் ஓரிரு வாரங்களிலேயே ஒட்டுமொத்த நாடும் தாலிபான்கள் கட்டுப்பாட்டில் வந்தது.

ஓஎம்ஆர் சாலையில் 5 சுங்கச்சாவடிகளில் நாளை முதல் கட்டணங்கள் இல்லை.. மகிழும் வாகன ஓட்டிகள்

இதை உலக நாடுகள் சற்றும் எதிர்பார்க்கவில்லை. வரும் ஆகஸ்ட் 31ஆம் தேதிக்குள் ஆப்கனில் இருந்து முழுமையாக வெளியேற அமெரிக்கா உறுதியளித்திருந்த நிலையில், அதற்குள் அனைத்து வெளிநாட்டினரையும் தாயகம் அழைத்துச் செல்ல முடியுமா என்ற கேள்வியும் எழுந்தது.

English summary

More than 90 countries, including the US and a host of major European nations, issued a joint statement on assurances given by the Taliban over the ongoing evacuation of foreign and Afghan nationals.