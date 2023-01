என்னாச்சு.. திடீரென போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்த ரஷ்யா! ஆனால் 36 மணி நேரத்திற்கு மட்டுமே! ஏன் தெரியுமா?

International

oi-Halley Karthik

மாஸ்கோ: நேட்டோவில் உக்ரைன் இணைவதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து அந்நாட்டின் மீது ரஷ்யா போரை நடத்தி வருகிறது. கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 24ம் தேதி தொடங்கிய இந்த போரானது தொடர்ந்து நீடித்து வருகிறது. இந்நிலையில் தற்போது போர் 36 மணி நேரத்திற்கு நிறுத்தி வைக்கப்படும் என்று ரஷ்ய அதிபர் புதின் கூறியுள்ளார்.

அமெரிக்காவின் தலைமையில் செயல்பட்டு வரும் நேட்டோ படையில் உக்ரைன் இணைய கடந்த ஆண்டு ஒப்புதல் தெரிவித்தது. ஆனால் இதற்கு ரஷ்யா கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தது. ஏனெனில் உக்ரைன் நேட்டோவில் இணைந்துவிட்டால் அதன் படைகள் உக்ரைனில் நிலை நிறுத்தப்படும். இது ரஷ்யாவுக்கு நேரடியான அச்சுறுத்தலாகும். ஏற்கெனவே ரஷ்யாவுக்கும் ் ஏழாவது பொருத்தம் இருக்கும் நிலையில் இந்த முடிவை ரஷ்யா ஏற்கவில்லை.

அதேபோல உக்ரைன் ஒரு கட்டத்தில் சோவியத் ரஷ்யாவின் ஒரு பகுதியாக இருந்தது. அது உடைந்த பின்னர் தனி நாடாக அறிவித்துக்கொண்டது. இதனையடுத்து இங்கு தனது பலத்தை காட்ட அமெரிக்கா முயன்று வருகிறது. முன்னதாக சோவியத் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் இடையே போடப்பட்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தில் இனி அமெரிக்கா கிழக்கு நோக்கி முன்னேற கூடாது என்று சொல்லப்பட்டது. இதற்கு அமெரிக்காவும் ஒப்புக்கொண்டது.

English summary

Russia is waging war on Ukraine over its opposition to NATO membership. This war started on February 24 last year and continues. However, Russian President Putin has said that the war will be suspended for 36 hours.