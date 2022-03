திடீர் திருப்பம்! "உண்மையை ஒப்புக் கொள்ள வேண்டிய நேரம்.." நேட்டோ குறித்து கலங்கிய ஜெலன்ஸ்கி! பின்னணி

International

oi-Vigneshkumar

கீவ்: உக்ரைன் போர் தீவிரமடைந்து வரும். நிலையில், திடீர் திருப்பமாக நேட்டோ அமைப்பில் இணைவது குறித்து உக்ரைன் அதிபர் ஜெலன்ஸ்கி சில முக்கிய கருத்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.

உக்ரைன் நாட்டில் கடந்த பிப் 24ஆம் தேதி தொடங்கிய போர் இன்னும் 20ஆவது நாளா இன்றும் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகிறது. அந்நாட்டின் பல பகுதிகளில் ரஷ்ய ராணுவத்திற்கும் உக்ரைன் ராணுவத்திற்கும் இடையே கடும் சண்டை நடைபெற்று வருகிறது.

குறிப்பாக, உக்ரைன் தலைநகர் கீவ், முக்கிய நகரங்களான கார்கிவ், மரியுபோல் நகரங்களைக் குறி வைத்து ரஷ்யா தாக்குதலைத் தீவிரப்படுத்தி உள்ளது. இதனால் தலைநகர் கீவ்வில் ஊரடங்கும் கூட அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

English summary

Ukraine President Volodymyr Zelenskyy said that it is time to admit that Ukraine will not become NATO: All things to know about Russia's invasion in Ukraine.