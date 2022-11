“எங்களுக்கு ஜனநாயகம் வேண்டும்”.. களமிறங்கும் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள்! சீனாவில் வெடிக்கும் போராட்டம்

International

oi-Halley Karthik

பெய்ஜிங்: சீனாவில் கொரோனா தொற்று கட்டுப்பாடுகளுக்கு எதிராக நடைபெற்ற போராட்டம் பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் மத்தியிலும் ஆதரவை பெற்றுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்னர் தொற்று பாதிப்பு தீவிரமடைந்த நிலையில், பாதிப்புகளை கட்டுப்படுத்த அந்நாட்டு அரசு மீண்டும் கட்டுப்பாடுகளை அறிவித்தது.

இந்நிலையில் இதனை எதிர்த்து சில இடங்களில் மக்கள் போராட்டத்தில் குதித்துள்ளனர். தற்போது இந்த போராட்டத்திற்கு ஆதரவாக அந்நாட்டின் 50 பல்கலைக்கழக மாணவர்கள் ஆதரவு தெரிவித்தள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளனர். இதன் மூலம் இந்த போராட்டங்களில் இனி மாணவர்களும் பங்கேற்பார்கள் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

ஸ்பீடாக பரவும் கொரோனா.. பதறும் ஜி ஜின்பிங்.. பதவியை ராஜினாமா செய்ய வெடித்த போராட்டம்.. பரபர சீனா

English summary

Reports have surfaced that the protest against the corona virus restrictions in China has also gained support among university students. A few days ago, the country's government again announced restrictions to control the spread of the virus. In this case, people are protesting against this in some places. Now it is reported that 50 university students of the country have expressed their support in support of this protest. Through this, it is expected that students will also participate in these protests.