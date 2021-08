20 வருடங்களுக்கு பிறகு.. ஆப்கன் மண்ணில் காலடி வைத்த தாலிபான் இணை நிறுவனர்.. அடுத்த அதிபர்?

International

காபூல்: ஆப்கனை இவ்வளவு ஈஸியாக கைப்பற்றிய தாலிபான்கள் யார்? ஆப்கன் அடுத்த அதிபர் யார் என்பதுதான் இப்போது உலகம் முழுக்க பேசப்படும் விஷயமாக மாறியுள்ளது.

1996 முதல் 2001ல் அமெரிக்கப் படைகளால் வீழ்த்தப்படும் வரை ஆப்கானிஸ்தானை ஆட்சி செய்தனர் தாலிபான்கள். இஸ்லாம் மத அடிப்படைவாதத்தில் நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் இவர்கள்.

செப்டம்பர் 11ம் தேதி, 2001ம் ஆண்டு, அமெரிக்க இரட்டை கோபுரம் அல் கொய்தா அமைப்பினரால் தாக்குதலுக்கு உள்ளாகி உலகையே உலுக்கியது.

அல் கொய்தா தலைவர் ஒசாமா பின்லேடனை பிடிக்க அமெரிக்க படைகள் நுழைந்து ஆப்கனை தங்கள் பாதுகாப்பு வளையத்திற்குள் கொண்டுவந்தன. இதோ இப்போது 20 வருடங்கள் கழித்து ஆப்கனில் அமைந்த ஜனநாயக அரசு பறிபோய் தாலிபான்கள் நாட்டை பிடித்துள்ளனர்.

அமெரிக்க படைகள் அங்கேயிருந்து விலகப்போவது ஏற்கனவே அறிவிக்கப்பட்ட முடிவு. இதை சாதகமாக்கிதான் தாலிபான்கள் நாட்டை பிடித்துள்ளனர்.

ஆப்கானிஸ்தான் நாட்டின் புதிய அதிபர் யார்? யார் இந்த அப்துல் கனி பரதர்.. அறிய வேண்டிய உண்மைகள்

Who are the Taliban who captured Afghanistan so easily? Who is the next president of Afghanistan has now become a topic of discussion around the world.