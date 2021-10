துப்பாக்கியுடன் காட்டுக்குள் பதுக்கிய வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் - சுட்டுப்பிடிக்க தேடுதல் வேட்டை

Kancheepuram

oi-Jeyalakshmi C

காஞ்சிபுரம்: துப்பாக்கி முனையில் பெண்ணிடம் நகையை பறித்து விட்டு ஏரிக்குள் பதுங்கியுள்ள வழிபறி கொள்ளையர்கள் 200க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் தொடர் தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். கொள்ளையர்கள் பதுங்கிய இடம் அடர்ந்த மரம், செடி கொண்ட காட்டுப்பகுதி என்பதால் டிரோன் கேமரா உதவியுடன் காவல்துறையினர் தேடி வருகின்றனர். சுட்டுப்பிடிக்கவும் காவல்துறையினர் முடிவு செய்துள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் ஸ்ரீபெரும்புதூர் அடுத்த சுங்கசாவடி அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் பட்டப்பகலில் நடந்து சென்று கொண்டிருந்த இந்திராணி என்ற பெண்மணியின் கழுத்திலிருந்து 6 சவரன் தங்க நகையை இரண்டு மர்ம நபர்கள் பறித்து சென்றனர்.

நகையை பறித்த உடன் அச்சத்தில் இந்திராணி கூச்சலிட்டார். அவரது அலறல் சத்தம் கேட்டு அக்கம்பக்கத்தினர் ஓடி வந்து வழிப்பறி கொள்ளையர்களை பிடிக்க முயன்றனர். கொள்ளையர்களை விரட்டி சென்ற போது தப்பி ஓட முயற்சித்த கொள்ளையர்களின் ஒருவன் கையில் வைத்திருக்கும் துப்பாக்கியை கொண்டு பொதுமக்களை சுட முயற்சித்துள்ளார்.

துப்பாக்கியை கண்டதும் பொது மக்கள் பயந்து பின்வாங்கினர். அதன்பிறகு சுங்கச்சாவடி அருகில் உள்ள ஏரி உள்ள காட்டுப்பகுதிக்குள் வழிப்பறி கொள்ளையர்கள் தப்பிச் சென்று பதுங்கி உள்ளனர்

தகவலறிந்து காஞ்சிபுரம் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் சுதாகர் தலைமையில் காவல்துறையினர் சம்பந்தப்பட்ட இடத்திற்கு நேரில் வந்து ஆய்வு செய்தனர். தப்பி ஓடிய கொள்ளையனை பிடிக்க 10 தனிப்படை அமைக்கப்பட்டது. 200க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினர் கொள்ளையனை பிடிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.

கொள்ளையர்கள் பதுங்கியிருப்பதாக கூறப்படும் பகுதியில் காஞ்சிபுரம் சரகம் காவல்துறை துணை தலைவர் சத்தியபிரியா ஏரிப்பகுதியில் ஆய்வு மேற்கொண்டார்.

தப்பி ஓடிய கொள்ளையர்கள் பதுங்கியுள்ள இடம் அடர்ந்த வனப்பகுதி என்பதால் ட்ரோன் கேமரா மூலம் தேடும் பணி தீவிரமடைந்துள்ளது. இந்நிலையில் துப்பாக்கி வைத்துள்ள அந்த கொள்ளையனை தங்களது பாதுகாப்புகாக சுட்டு பிடிக்கவும் வாய்ப்பு இருப்பதாகவும் தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

English summary

More than 200 police officers have been involved in a series of search operations by robbers who snatched a woman's necklace at gunpoint and hid in a lake. Police are searching with the help of a drone camera as the place where the robbers hid was a dense tree and plant forest. Police have decided to shoot.