பட்டென கழன்ற அரசு பஸ் சீட்.. எகிறி சாலையில் விழுந்த பயணி.. கன்னியாகுமரியில் அதிர்ச்சி சம்பவம்

Kanyakumari

oi-Jackson Singh

கன்னியாகுமரி: கன்னியாகுமரியில் ஓடிக்கொண்டிருந்த அரசுப் பேருந்தின் இருக்கை திடீரென கழன்றதில் அதில் அமர்ந்திருந்த ஒரு பயணி எகிறி சாலையில் விழுந்து படுகாயமடைந்த சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

போக்குவரத்துக் கழகத்தின் அலட்சியத்தால்தான் இந்த விபத்து நேரிட்டுள்ளதாக பொதுமக்கள் குற்றம்சாட்டியுள்ளனர். மேலும், கன்னியாகுமரியில் பெரும்பாலான அரசுப் பேருந்துகளின் நிலைமை இதை விட மிகவும் மோசமாக இருப்பவதாகவும் அவர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான வீடியோ சமூக வலைதளங்களில் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில், இதுபோன்ற தரமற்ற அரசுப் பேருந்துகளை மாற்றி புதிய பேருந்துகளை வழங்க வேண்டும் என கன்னியாகுமரிவாசிகள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர்.

மாநகர பேருந்தின் கூரையில் ஏறிய மாணவர்கள்... தட்டிக்கேட்ட கண்டருக்கு அடி உதை! சென்னையில் பரபரப்பு

English summary

Shocking incident in KanyaA man fell down from a bus after his seat dismantled due to poor condtion. He is under treatment in hosptial now.