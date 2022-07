'கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு’ பாஜகவின் பக்கா ப்ளான்! திராவிட கட்சிகளை காக்க வேண்டும் - தமிமுன் அன்சாரி

Kanyakumari

oi-Rajkumar R

கன்னியாகுமரி : கழகங்கள் இல்லாத தமிழ்நாடு கவலைகள் இல்லாத தமிழ்நாடு என்ற முழக்கத்தை பாரதிய ஜனதா கட்சி முன் வைத்துள்ளதால் தமிழகத்தில் திராவிட கட்சிகள் பாதுகாக்கப்பட வேண்டும் என மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில பொதுச்செயலாளர் தமிமுன் அன்சாரி கூறியுள்ளார்.

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் நாகர்கோவில் இடலாக்குடி பகுதியில் குமரிமாவட்ட மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் தலைமை அலுவலகம் திறப்பு நடைபெற்றது,

இதனை மனிதநேய ஜனநாயக கட்சியின் மாநில பொதுச் செயலாளர் தமிமும் அன்சாரி திறந்து வைத்தார், பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்தார்.

English summary

manithaneya jananayaga katchi State General Secretary Tamimun Ansari has said that Dravidian parties should be protected in Tamil Nadu as Bharatiya Janata Party has put forward the slogan of Tamil Nadu without kalagangal and Tamil Nadu without worries.