"அலட்சியம் வேண்டாம்".. பாஜக அலுவலகங்களை முற்றுகையிடுவோம்.. சிபிஎம் பாலபாரதி ஆவேசம்

கரூர்: "100 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் முறையான பணி, ஊதியம் வழங்காவிட்டால் பாஜக அலுவலகங்களை முற்றுகையிட்டு போராட்டம் நடத்துவோம்" என மார்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினரும், முன்னாள் எம்எல்ஏவுமான பாலபாரதி தெரிவித்துள்ளார்.

நாடு முழுவதும் அண்மைக்காலமாக 100 நாள் வேலைத் திட்டத்தில் சுணக்கம் ஏற்பட்டுள்ளதாக பல்வேறு மாநிலங்களில் குற்றச்சாட்டு முன்வைக்கப்படுகிறது. மேலும், இந்த திட்டத்துக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதியை மத்திய அரசு குறைத்துவிட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இதனால் இந்த திட்டத்தில் இணைந்து வேலை செய்வோருக்கு பல இடங்களில் குறைவான ஊதியம் கொடுக்கப்படுவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ளன. தமிழகத்தில் கூட சில பகுதிகளில் இந்த 100 நாள் வேலை திட்டம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கிராமப்புற ஏழை, எளிய மக்கள் ஆங்காங்கே போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

Marxist communist Tamil Nadu state executive committee member K. Balabharathi warned that if people were not given work under 100 days work scheme, siege protest will be held in central government offices and BJP offices .