“என்ன மன்னிச்சிடும்மா.. கஷ்டமா இருக்கும்மா” - கலங்கடித்த உருக்கமான கடிதம் - நீட் தேர்வால் தற்கொலை!

Krishnagiri

oi-Vignesh Selvaraj

கிருஷ்ணகிரி : ஜூலை 17ஆம் தேதி நாடு முழுவதும் நீட் தேர்வு நடைபெற உள்ள நிலையில், ஓசூர் அருகே நீட் தேர்வு பயத்தால் மாணவர் ஒருவர், பெற்றோருக்கு கடிதம் எழுதி வைத்துவிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்ட சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ஓசூரை சேர்ந்த மாணவர் முரளிகிருஷ்ணா கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற நீட் தேர்வில் போதுமான மதிப்பெண்களை பெறாததால், இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வு எழுத தயாராகி வந்துள்ளார்.

நீட் தேர்வு நெருங்கிவரும் நிலையில், நேற்று திடீரென தனது அறையில் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

நீட் தேர்வு தடைன்னு சும்மா மாணவர்களை ஏமாற்றாதீங்க! பாடங்களை தரம் உயர்த்துங்க: சொல்கிறார் ஜி.கே.வாசன்

English summary

While NEET exam is going to be held on July 17, a student from Hosur, committed suicide out of fear of NEET exam.