பிரிட்டன் இந்து - முஸ்லிம் மோதல்.. இந்து சின்னங்களுக்காக குரல் கொடுத்த இந்திய தூதரகம்! கடும் கண்டனம்

London

oi-Noorul Ahamed Jahaber Ali

லண்டன்: பிரிட்டனில் இந்து - முஸ்லிம்களுக்கு இடையே மோதல் வெடித்துள்ள நிலையில், இந்தியர்கள் மீதான தாக்குதலுக்கும் இந்து மத அடையாளங்கள் தாக்கப்பட்டதற்கும் இந்திய தூதரகம் கடும் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது.

பிரிட்டன் தலைநகர் லண்டனில் இருந்து சுமார் 100 கிலோ மீட்டர் தொலைவில் அமைந்துள்ள லெய்செஸ்டர் நகரத்தில் ஏராளமான இந்தியர்கள் வசித்து வருகின்றனர்.

இந்த நிலையில் கடந்த ஆகஸ்டு 28 ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஆசிய கோப்பை கிரிக்கெட் தொடரின் லீக் சுற்று ஆட்டத்தில் பாகிஸ்தான் அணியை இந்திய அணி 5 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தியது.

English summary

Clash between Hindus and Muslims in UK - High Commission of India, London condemns the violence perpetrated against the Indian Community in Leicester and has sought immediate action against those involved in these attacks