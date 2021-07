இனி மாஸ்க், தனிமனித இடைவெளி என எந்த கட்டுப்பாடும் இல்லை.. போரிஸ் ஜான்சன் சாதித்து காட்டியது எப்படி

London

லண்டன்: பிரிட்டன் நாட்டில் கொரோனா பாதிப்பு முழுவதுமாக கட்டுக்குள் வந்ததைத் தொடர்ந்து, அங்கு மாஸ்க், தனிமனித இடைவெளி கட்டுப்பாடுகள் தளர்த்தப்பட்டு, ஊரடங்கு வாபஸ் பெறப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா முதல் அலையிலும் சரி, இரண்டாம் அலையிலும் சரி மோசமாகப் பாதிக்கப்பட்ட ஐரோப்பிய நாடுகளில் ஒன்று பிரிட்டன். பிரிட்டனில் முதலில் கண்டறியப்பட்ட ஆல்பா வகை கொரோனா அங்கு இரண்டாம் அலையை ஏற்படுத்தியது.

இதனால் கடந்தாண்டு கிறிஸ்துமஸ் தினத்திற்கு சில நாட்களுக்கு முன் அங்கு மீண்டும் ஊரடங்கு அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளது. ஊரடங்கிற்குப் பின்னரே வைரஸ் பாதிப்பு குறையத் தொடங்கியது.

