திருமணம், முடி சூடல், உடல் அடக்கம்.. எல்லாமே ஒரே இடத்தில்.. ராணி எலிசபெத் வாழ்க்கையின் ஒற்றை புள்ளி

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி 2ம் எலிசபெத்து 1947 ல் தனது காதல் கணவரை கரம்பிடித்த திருமணம், பிரிட்டன் மகாராணியாக முடிசூடிய நிகழ்வு நடந்த வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் அபேவிலேயே அவரது உடல் இன்று அடக்கம் செய்யப்படுகிறது.

பிரிட்டன் மகாராணியாக 70 ஆண்டுகள் செயல்பட்டவர் 2ம் எலிசபெத். இவர் 1952ம் ஆண்டில் தனது 21வயது வயதில் அரியனை ஏறி மகாராணியாக முடிசூடினார்.

வயது முதிர்வு காரணமாக ஏற்பட்ட உடல்நலக்குறைவால் அவர் டாக்டர்கள் கண்காணிப்பில் இருந்தார். இருப்பினும் கடந்த 8ம் தேதி இரவில் மகாராணி 2ம் எலிசபெத் காலமானார்.

பெங்களூர் சம்பவம்! அடுத்த 3 நாட்கள் முக்கியம்! நேரில் வாங்க.. எடப்பாடிக்கு

English summary

Today, Queen Elizabeth II is buried in Westminster Abbey, the site of her marriage and coronation to her beloved husband in 1947.