பிரிட்டனின் நீண்ட கால மகாராணி.. மதிப்புக்குரிய மங்கை! யார் இந்த 2ம் எலிசபெத்? முழு விவரம்

London

oi-Nantha Kumar R

லண்டன்: பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல்நிலையை டாக்டர்கள் தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர். இந்நிலையில் தான் பிரிட்டன் மகாராணியான எலிசபெத் யார்? அவரது சாதனை என்ன? என்பது பற்றிய தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.

பிரிட்டன் மகாராணியாக உள்ள உள்ள எலிசபெத் 1952ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 6ம் தேதி முதல் ராணியாக உள்ளார். வரலாற்றில் நீண்ட காலம் ஆட்சி செய்த பிரிட்டிஷ் மன்னர்/மகாராணி என்ற பெருமையை இவர் பெற்றுள்ளார்.

இந்நிலையில் தான் அவர் உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவரது உடல் நலனை டாக்டர்கள் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.

உடல்நலக்குறைவால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள பிரிட்டன் மகாராணி எலிசபெத் யார்? அவர் மகாராணியாக மாறியது எப்படி? என்பது பற்றிய விபரங்கள் வருமாறு:

English summary

Britain's Queen Elizabeth is suffering from ill health. Doctors are closely monitoring his condition. In this case, who is the British Queen Elizabeth? What is his achievement? Information about that has been published.