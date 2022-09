“டார்லிங் மம்மா..” - உருக்கமாக நாட்டு மக்களுக்கு முதல் உரை.. மன்னராகிறார் 73 வயது சார்லஸ்!

London

Vignesh Selvaraj

லண்டன் : இங்கிலாந்து ராணி இரண்டாம் எலிசபெத் மறைவை அடுத்து, அந்நாட்டு மன்னராக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்படவுள்ள அவரது மகன் சார்லஸ் நாட்டு மக்களுக்கு உரையாற்றினார்.

ராணி எலிசபெத் உடல்நலக் குறைவால் நேற்று முன்தினம் காலமானார். இதையடுத்து ராணி எலிசபெத்தின் மூத்த மகனும், நீண்ட கால அரச குடும்ப வாரிசுமான 73 வயது சார்லஸ் இங்கிலாந்தின் மன்னராகிறார்.

பிரிட்டன் அரசு மரபுப்படி, சார்லஸ் அடுத்த மன்னர் என லண்டன் செயின்ட் ஜேம்ஸ் அரண்மனை அக்சஷென் கவுன்சில் செப்.10ஆம் தேதியான இன்று அதிகாரபூர்வ பிரகடனம் வெளியிட இருக்கிறது.

இந்நிலையில் தனது கன்னி உரையில், ராணி இரண்டாம் எலிசெபத் குறித்து உருக்கமாகப் பேசியுள்ளார் மூன்றாம் சார்லஸ்.

English summary

'Darling Mama, As you begin your last great journey to join my dear late Papa, I want simply to say this: thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations" : King Charles address to the nation mourns Queen Elizabeth.