எலிசபெத் ராணி ஆகும்போது எங்கு இருந்தார் தெரியுமா..? ‘மரத்தில் ஏறும்போது இளவரசி.. இறங்கும்போது அரசி”!

London

oi-Vignesh Selvaraj

லண்டன் : 70 ஆண்டு காலம் பிரிட்டன் அரசியாக கோலோச்சிய இரண்டாம் எலிசபெத் மறைந்த நிலையில், அவரைப் பற்றிய பல்வேறு சுவாரஸ்யமான தகவல்கள் வெளியாகி வருகின்றன.

இரண்டாம் எலிசபெத், இங்கிலாந்தின் ராணியானது எப்படியான சூழலில் என்பது பற்றிய தகவலை புகழ்பெற்ற வேட்டைக்காரரான ஜிம் கார்பெட் தனது நூலில் குறிப்பிட்டுள்ளார்.

ஜிம் கார்பெட் தனது 'ட்ரீ டாப்ஸ்' நூலில் குறிப்பிட்டதைச் சுட்டிக்காட்டி, அந்த சுவாரஸ்ய தகவலை தமிழக தொழில்துறை அமைச்சர் தங்கம் தென்னரசு தனது ஃபேஸ்புக் பக்கத்தில் வெளியிட்டுள்ளார்.

ராணி எலிசபெத் மறைவுக்குப் பிறகு, அவரது இளமைக்காலம் தொடர்பாக பல்வேறு தகவல்கள் வெளியாகி வரும் நிலையில், அவர் ஒரு மரவீட்டில் இருந்தபோது ராணியான தகவல் அனைவரையும் ஆச்சர்யத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

எலிசபெத் ராணி மறைவுக்கு வருத்தமா? இதோ உங்களுக்கான ஆஃபர்.. கொகைன் டீலர்களின் குறுஞ்செய்தி

English summary

Kenya's oldest safari lodge Treetops where Princess Elizabeth became Queen. Jim corbett writes that, "For the first time in the history of the world, a young girl climbed into the tree as a princess and climbed down as a queen."